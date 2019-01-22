فرنسا – استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية لدى باريس تيريزا كاستالدو، على خلفية تصريحات لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير التنمية الاقتصادية لويجي دي مايو.

ووفقا لمكتب وزيرة الخارجية الفرنسية، فقد “استدعت ناتالي لوازو الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الفرنسية، السفيرة الإيطالية فيما يتعلق بتصريحات غير مقبولة وغير معقولة من السلطات الإيطالية التي تم التعبير عنها أمس”.

وقد أعلن الوزير الإيطالي دي مايو مساء يوم الأحد، أن حزبه “حركة خمس نجوم” سيقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر إفريقيا وتواصل استعمارها.

ووفقا له، فإن فرنسا من بين إحدى تلك الدول الاستعمارية في إفريقيا، حيث “لا تزال عشرات الدول الإفريقية تقوم فيها فرنسا “بسك عملتها المعدنية، الفرنك الاستعماري، وبالتالي تمول ديونها الخارجية من خلال استغلال هذه الدول”.

المصدر: تاس