الولايات المتحدة – استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء مع سعي المستثمرين للأمان النسبي للعملة الأمريكية بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019 و2020.

ويقول مراقبو السوق إن الدولار قد يتعرض لضغوط مع بدء إغلاق الحكومة الأمريكية في التأثير على النمو المحلي.

ويعتقد المحللون في مورجان ستانلي أن النمو الأمريكي في الربع الأول من العام سيسجل مستوى أقل من توقعاتهم البالغة 2.2 بالمئة على أساس سنوي ونحو نصف معدل النمو المسحل في 2018 والبالغ 4.2 بالمئة.

وخفض صندوق النقد توقعات النمو في 2019 و2020 بسبب الضعف في أوروبا والأسواق الناشئة. وقال إن الفشل في تسوية التوترات التجارية قد يتسبب في تفاقم حالة عدم استقرار الاقتصاد العالمي.

وصعد مؤشر الدولار إلى 96.472 مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من يناير كانون الثاني ومرتفعا أكثر من 1.5 بالمئة عن أدنى مستوى في ثلاثة أشهر المسجل في وقت سابق من الشهر الحالي.

وعانى اليورو قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1361 دولار منخفضا نحو اثنين بالمئة على مدى الأسبوعين الأخيرين من مستويات قرب 1.16 دولار.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل اليوان في المعاملات الخارجية إلى 6.8157 يوان. وكان قد صعد نحو واحد بالمئة عن اليوان الخارجي في الجلسات السبع الماضية.

واستقرت العملة اليابانية، وهي من عملات الملاذ الآمن أيضا، مقابل الدولار وسجلت 109.64 ين في التعاملات المبكرة.

رويترز