العراق – اعلن الجهاز المركزي للاحصاء، الثلاثاء، أن انتاج تمور الزهدي يغطي اكثر من نصف انتاج التمور ب‍العراق خلال عام 2018.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في احصائية نشرها على موقعه الرسمي ان “نسبة كمية انتاج التمور من الصنف الزهدي خلال عام 2018 بلغت 54.4%، يليه صنف الخستاوي بنسبة 10.6%، يليه صنف الخضراوي بنسبة 5.3%”.

وتابع الجهاز ان “انتاج صنف الساير بلغ نسبته 4.1% وتساوى نسبة صنف ديري بنفس النسبة التي بلغت 4.1%، في حين بلغ نسبة الحلاوي بنسبة 2.5%، مبينا ان باقي الاصناف بلغت نسبة انتاجها 19%”.

واعلن الجهاز المركزي، في (16 كانون الثاني 2018)، أن انتاج التمور في العراق لعام 2018 بلغ 646 الف طن، وبين حينها ان صنف الزهدي كان الاكثر انتاجا من باقي الاصناف.