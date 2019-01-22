ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن دفعات من السيولة النقدية وصلت في وقت سابق أمس الإثنين لمناطق “أوباري، القطرون، الديسة، بنت بية، الغريفة، أم الأرانب، مرزق”.

السلاك أشار بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي إلى أن دفعات أخرى ستصل تباعاً إلى مزيدٍ من المناطق في وقت لاحق.

وتأتي هذه الإجراءات إلحاقاً بالزيارة التي قام بها وفد حكومة الوفاق برئاسة وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر والتي شملت عدداً من المناطق والبلديات في المنطقة الجنوبية في إطار تعليمات رئيس المجلس الرئاسي بسرعة حل مختنقات المنطقة الجنوبية كافة ومعالجة الأزمة معالجة شاملة وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.