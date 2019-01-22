ليبيا – إعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد المسماري أن دعم النظام القطري وتركيا لتنظيم “الإحوال المسلمين”والجماعات الإرهابية الأخرى يأتي من منبع عقائدي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يمتلك أدلة دامغة على ذلك الدعم من أنقرة والدوحة.

المسماري قال في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المملكة العربية السعودية «ميزان القوة العربية والإسلامية»، لافتاً إلى أن تركيا تبحث عن وجود لها في الدول الإسلامية بعد طردها من الاتحاد الأوربي.

ونوّه إلى أن الحرب الشاملة مستمرة لتطهير المناطق من العصابات والجماعات المتطرفة حيث وصل الجيش إلى منطقة الجنوب، مؤكداً على أن القوات تكافح الجماعات الإرهابية بجميع مسمياتها سواء تنظيم «داعش» أو «القاعدة» أو «المليشيات الإخوانية الإرهابية” المدعومة من الدوحة وأنقرة،

وعلى الرغم من أن العمليات في بدايتها إلا أن المسماري يرى بأنها مبشرة حيث سيتم القضاء قريباً على جميع العصابات في تلك المنطقة التي أصبحت ملاذاً للإرهابيين بعد هزيمتهم في بنغازي وسرت ودرنة ومنطقة الهلال النفطي.

كما شدد على أن الجيش لا يدخل أي منطقة إلا بدعم شعبي من الأهالي، مبيناً أن القوات المسلحة تواجه في جنوب البلاد عناصر القاعدة والعصابات بدعم من الطيران فالمعركة شاملة والجيش الوطني قادر على حماية ليبيا.

وتابع قائلاً :” الدعم القطري ليس حديثاً فمنذ سقوط معمر القذافي تولت قطر بشكل مباشر الدعم وتعهدت بدعم الإخوان الذين تحالفوا مع الجماعات الإرهابية المقاتلة وجناح تنظيم القاعدة بليبيا ولدينا جميع الأدلة الدامغة التي قدمناها في مؤتمرات عدة،عندما تحدث أمير قطر تميم بن حمد في قمة البحر الميت عن الجيش الليبي وطعن بسمعته وحاول جذب الرأي العام له ولمليشيات الإخوان المسلمين هذا يعتبر دعماً سياسياً إضافة للأسلحة التي وجدناها في ميادين القتال والبواخر التي بدأت تنقل السلاح منذ 2012 حتى هذا العام والطائرات التي تهبط بالمطارات الليبية الدعم القطري دمر البنية التحتية بليبيا وجعل منها بؤرة جيدة لاستقطاب الإرهاب والإرهابيين”.

المسماري علق على إنزال علم ليبيا من على سارية أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التي عقدت بلبنان واستبداله براية “حركة أمل” اللبنانية مبدياً إنزعاجه لما حدث في بيروت، متوقعاً من اللبنانيين وخاصة المهتمين بقضية موت الصدر أن القضية ليست قضيتهم فقط بل هي قضية حتى الليبيين فالليبيون كانوا يعانون في السابق من تصرفات معمر القذافي لكن هم حولوا القضية إلى قضية دولة وحاولوا الاستفادة منها بشكل أو بآخر حسب قوله.

وأعرب عن تمنياته أن يكون هناك عمل إيجابي على مستوى رسمي من الجانب اللبناني ورد اعتبار الليبيين نحو هذه الحادثة.