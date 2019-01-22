سويسرا – انطلقت، الثلاثاء، فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي في سويسرا وسط تغيب قادة بارزين.

ويعد المنتدى الذي ستستمر فعالياته حتى الجمعة المقبل، أفضل فرصة للقاء الرؤساء التنفيذيين ومحافظي البنوك المركزية ومديري المنظمات الدولية، والسياسيين البارزين، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ويستضيف الاجتماع أكثر من 3 آلاف مشارك من 115 دولة، فيما يغيب عن فعالياته لهذا العام رؤساء كل من روسيا فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة دونالد ترامب، وفرنسا إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وذلك بسبب انشغالهم بقضايا أكثر إلحاحا في بلادهم من حضور المنتدى، بحسب المصدر نفسه.

ومن المرجح أن يوجه غياب أولئك القادة التركيز على الحضور مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويمثل تركيا في المنتدى هذا العام، كل من وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزيرة التجارة روهصار بكجان.

كما تشارك أسماء بارزة من دنيا الأعمال في تركيا بالمنتدى.

ويبحث المنتدى هذا العام أزمة المناخ، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على المجتمع.

وأعلن صندوق النقد الدولي في “دافوس”، أن نمو الاقتصاد العالمي لا يزال صامدا، لكنه يتباطأ بأسرع من المتوقع، نتيجة التوترات التجارية والمخاطر السياسية، مثل “بريكست” (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتظاهرات “السترات الصفراء” في فرنسا.