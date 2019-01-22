ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق اليوم الثلاثاء بالجهود التي قام بها أعيان وحكماء مدينة بني الوليد في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد.

باشاآغا أدلى بهذه التصريحات خلال لقائه بالسفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر بمكتبه في طرابلس ، وإستعرض الطرفان الوضع الأمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.

باشاآغا ثمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية دور الحكومة البريطانية في دعمها للوزارة على كافة الأصعدة.

يشار إلى أن تصريحات باشاآغا بشأن جهود مشائخ ورفلة وعلى رأسهم الشيخ الدكتور محمد البرغوثي جاءت بعد اشادة مماثلة من البعثة الاممية إلى ليبيت يوم أمس الاثنين ، حيث ثمنت البعثة دور البرغوثي ومشائخ بني وليد في وقف إطلاق النار بين اللواء السابع وقوة حماية طرابلس جنوب العاصمة .