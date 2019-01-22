ليبيا – إستقبل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء رئيس مصلحة الأحوال المدنية ورئيس وأعضاء لجنة التحقيق الخاص بمجالات التزوير والتجاوزات والخروقات الأمنية المتعلقة بالمنظومة السيادية للدولة كالجوازات والأحول المدنية والرقم الوطني ومنح إثبات الجنسية الليبية.

الوزير شدد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على أعضاء لجنة التحقيق الخاص ببذل المزيد من الجهد للحد من كافة التجاوزات والخروقات الأمنية للمنظومة السيادية للدولة التي من شأنها تهدد الأمن الوطني للبلاد.

وثمن وزير الداخلية الجهود التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة في خدمة للوطن والمواطن.