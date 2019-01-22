ليبيا – شرع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي بإستلام مخصصات واحتياجات العمل الإداري بعد صيانة مقره الكائن بشارع جمال وجمع القوة العمومية واتمام جاهزيتهم وكفاءة معداتهم وإلمامهم بمهامهم المكلفين بها.

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مديرية أمن ينغازي أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن ذلك يأتي في إطار إنجاح العمل داخل القسم وتحسين البيئة الوظيفية على الصعيدين الميداني والإداري.

وأشارت إلى أن إفتتاح القسم جاء بمساعي وتوجهات من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز لتفعيل دوره البحثي من خلال الاستفادة من المصادر السرية لأعضائه بهدف الرصد الفوري لأي محاولات تهدف توجيه أعمال عدائية ضد أمن المدينة والتصدي الحاسم لها.