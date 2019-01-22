ليبيا – أوضح مدير دائرة توزيع قصر بن غشير لفريق عمل دائرة الإعلام المهندس خيري أبوغمجة أن حجم الأضرار التي تعرضت لها شبكة التوزيع جراء الاشتباكات التي وقعت جنوب العاصمة طرابلس بعد التقييم النهائي بلغت خسائر جسيمة.

أبوغمجة أشا بحسب المكتب الإعلامي التابع لشركة الكهرباء إلى أنه من ضمن الخسائر الجسيمة إصابة (15) خط توزيع و(14) محول مختلف الأحجام نتيجة اطلاق ناري و(30) عمود خشبي وكذلك (6000) متر سلك عاري.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتوجه مدير دائرة توزيع قصر بن غشير بالشكر الجزيل إلى الإدارة التنفيذية وكذلك إلى الإدارة العامة للتوزيع وإدارة توزيع طرابلس وخدمات المستهلكين لتقديم كافة التسهيلات من سيارات ومعدات ومواد لإصلاح الأضرار كما توجه بوافر الشكر للفنيين والمهندسين الذين تنادوا وواصلوا الليل بالنهار من أجل وصول التيار الكهربائي لضواحي سيدي السائح وسوق الخميس وفي زمن قياسي خلال ثلاثة أيام.