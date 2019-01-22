ليبيا – عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز رفقة رئيس قسم المرور والتراخيص عقيد وليد البرعصي اجتماعاً أمس الإثنين مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري بشأن تنظيم حركة سير المركبات داخل المدينة.

الاجتماع خلص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية إلى عدة نقاط مهمة من بينها إتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف التخفيف من الازدحام في حركة سير المركبات داخل المدينة.



ودعا المجتمعون إلى تقديم الدعم والحماية الأمنية لأفراد جهاز الحرس البلدي أثناء تنفيذ قرارات الإزالة وفتح المسارات ومكافحة البناء العشوائي والعمل على منع الشاحنات والحافلات الكبيرة وناقلات الوقود والغاز من الوقوف في الساحات والميادين والطرق والشوارع وعلى ممرات المشاة لما تشكله من خطر إضافة إلى تشويهها للمظهر العام للمدينة.

كما تم تحديد مهلة نهائية لأصحاب المركبات الذين يتجولون بمركباتهم دون تركيب اللوحات المعدنية للمركبات والقضاء على ظاهرة السيارات ذات الزجاج المعتم وتقرر أيضاً تنفيذ مشروعات متمثلة في رصف الطرق والشوارع وفتح المسارات إضافة إلى طمر الحفر التي انتشرت مؤخراً بعد هطول الأمطار على أن يكون ذلك خلال الأيام القريبة القادمة.



واتفق المجتمعون على تنفيذ مشروعات إشارات مرورية جديدة وصيانة ما تعطل منها وفق الأولويات التي يحددها قسم المرور والتراخيص في المديرية بحيث تكون مطابقة لأحدث المواصفات واعتماد إشارة المرور الكائنة بالقرب من بريد حي الكيش لتكون عينة لبداية تنفيذ إشارات المرور الذكية.