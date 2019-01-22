ليبيا – علق مجلس النواب جلسته الرسمية التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول فوزي النويري وعدد من النواب، إلى اليوم الثلاثاء.

المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال بحسب الموقع الرسمي التابع للبرلمان إن الجلسة استهلت بمناقشة إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن حيث عبر النواب عن استيائهم مما ورد فيها.

وكشف بليحق أنه تم تخويل رئاسة مجلس النواب بإعداد الرد المناسب لبعثة الأمم المتحدة وأمينها العام حول التجاوزات التي يرتكبها سلامة خلال تجاوزه لإختصاصاته وصلاحياته .

وأشار إلى أن جلسة اليوم ستخصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون انتخاب رئيس للدولة ومشروع قانون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.