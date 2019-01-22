إسبانيا – كشف برشلونة الإسباني، عن الرقم الذي سيرتديه اللاعب الجديد في صفوف الفريق، كيفن برينس بواتينج، والذي تم الإعلان عن انضمامه، أمس الإثنين.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن اللاعب الغاني سيرتدي رقم 19 في الـ6 أشهر القادمة مع البلوجرانا، حيث سيلعب معارًا من ساسولو الإيطالي، مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم مقابل 8 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة الآن يملك 24 لاعبًا من أصل 25، وهناك رقما 19 و25 شاغران، إلا أن الرقم الأخير تشير القوانين واللوائح إلى أنه خاص بحراس المرمى، لذلك حصل بواتينج على الرقم 19.

وكان منير الحدادي الذي رحل هذا الشتاء إلى إشبيلية آخر من ارتدى هذا الرقم، بينما يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز من حصل على هذا القميص لمدة موسين قبل الانتقال إلى رقم 10.

يذكر أن برشلونة سيقدم اليوم بواتينج لوسائل الإعلام، كما سيتحدث اللاعب الغاني في مؤتمر صحفي أمام الجميع.

المصدر : كووورة