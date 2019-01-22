أبوظبي – فرض التباين سطوته على أداء البورصات العربية، في نهاية تداولات، الثلاثاء، في وقت عاودت فيه أسواق النفط العالمية إلى التراجع، مع تأثرها سلباً بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة (11:43 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس / آذار بنسبة 1.64 بالمائة أو ما يعادل 1.03 دولارا إلى 61.71 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” تسليم فبراير/ شباط بنسبة 1.64 بالمائة أو ما يعادل 88 سنتاً إلى 52.92 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة الأردن في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1943 نقطة، مدعومة بمكاسب جماعية للمؤشرات القطاعية يتصدرها الصناعة بنسبة 3.9 بالمائة والخدمات بنسبة 3.2 بالمائة.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.19 بالمائة إلى 1352 نقطة، لتواصل مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي بدعم رئيس من مكاسب أسهم البنوك، يتصدرها “الخليجي التجاري” بنسبة 5.7 بالمائة و”البحرين الإسلامي” بنسبة 5.4 بالمائة.

وفىي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.15 بالمائة إلى 5500 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.15 بالمائة إلى 4815 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام رابحاً نحو 0.15 بالمائة إلى 5257 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع هامشي بنسبة 0.06 بالمائة إلى 418 نقطة مع صعود أسهم مثل “عمانتل” بنسبة 2.9 بالمائة و”الأسماك العمُانية” بنسبة 1.85 بالمائة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو هامشي بلغت نسبته 0.01 بالمائة إلى 4956 نقطة، بدعم صعود سهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 2.6 بالمائة و”الدار” بنسبة 1.3 بالمائة.

فيما تراجعت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2493 نقطة، مع انخفاض أسهم قيادية مثل “إعمار مولز” بنسبة 3.03 بالمائة و”إعمار للتطوير” بنسبة 2.31 بالمائة.

وهبطت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.74 بالمائة إلى 13474 نقطة، بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات العربية والأجنبية.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.33 بالمائة إلى 10687 نقطة، لتواصل نزولها للجلسة الثالثة على التوالي مع هبوط مؤشرات 5 قطاعات رئيسة، من بينها الصناعة والاتصالات والبنوك.

وكانت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، الأقل تراجعاً مع انخفاض مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.03 بالمائة إلى 8399 نقطة، مع تراجع بعض الأسهم القيادية خصوصا في قطاع المصارف.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1943 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.19 بالمائة إلى 1352 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.15 بالمائة إلى 5500 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.06 بالمائة إلى 4181 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.01 بالمائة إلى 4956 نقطة.

وانخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.74 بالمائة إلى 13474 نقطة.

دبي: بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2493 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.03 بالمائة إلى 8399 نقطة.