انجلترا – حذّر خبير الصحة البريطاني غاري ترينير في مقال له في صحيفة ديلي ميل البريطانية، من ممارسة تمرين الجلوس المعدّل الذي يهدف إلى تقوية المعدة وذلك لعدم فاعليته ولأنه قد يتسبب بأضرار للظهر.

يمارس الكثير من الأشخاص تمرين الجلوس المعدل الذي يتم عبر الاستلقاء على الظهر ومحاولة الجلوس دون الاستناد إلى أي شيء، ويكون التركيز في هذا التمرين على سحب الجسم إلى الأعلى وإحداث ضغط على عضلات المعدة.

وقال تيرنر بأن تمرين الجلوس المعدّل هو أحد أسوأ التمارين التي قد يمارسها المرء، لأن الإصابات التي قد تنشأ عن ممارسته قد تكون شديدة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى اكتساب المزيد من الوزن.

وتتمثل خطورة ممارسة التمرين في الضغط على عضلات المعدة، والتأثير على العمود الفقري في المنطقة القطنية، كما أنها تؤدي في الكثير من الأحيان إلى تقوس الحوض.

بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأقراص الموجودة في العمود الفقري، وهي عبارة عن وسائد غضروفية تقع بين الفقرات، تتأثر بالضغط الشديد الذي يسببه التمرين ويمكن أن تنتفخ أو تنزلق من مكانها وتسبب آلاماً مبرحة في الظهر.

وبحسب دراسة أجريت في عام 2015 على مجموعة من الجنود الأمريكيين، فإن 56 بالمئة من الإصابات التي تعرض لها الجنود كانت ناتجة عن ممارسة تمرين الجلوس المعدل.

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