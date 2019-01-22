روسيا – أفادت وكالة “تاس” نقلا عن مصادرها بأن قاذفة روسية من نوع “تو-22إم3” قد تحطمت لدى هبوطها في مقاطعة مورمانسك شمالي البلاد.

ونقلت “تاس” عن مصدر عسكري أن “القاذفة تحطمت Tu-22M3 أثناء هبوطها في مطار، أولينغورسك” التابع لفوج الطيران بعيد المدى بمقاطعة مورمانسك في الدائرة القطبية الشمالية.

ووقعت الحادثة حوالي الساعة 13.40 اليوم بتوقيت موسكو”.

وذكر المصدر، أن طاقم الطائرة يتألف من 4 أشخاص، قتل منهم اثنان، فيما توفي الثالث فيما بعد متأثرا بجراحه.

وطائرة Tu-22M، هي قاذفة صواريخ وقنابل استراتيجية تفوق سرعتها، سرعة الصوت، صممت في العهد السوفيتي، ولا تزال في الخدمة في القوات الجوية الروسية.

المصدر: تاس