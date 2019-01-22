ليبيا – اجتمع وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله أمس الإثنين مع ممثلي جهاز الإسعاف والطوارئ والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات والهلال الأحمر الليبي بالإضافة إلى ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشأن الإنساني في ليبيا حول تطورات الأوضاع الإنسانية بمنطقة جنوب طرابلس.

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل و الإعلام والتابعة للمجلس الرئاسي الأولويات الملحة لتلبية احتياجات المواطنين النازحين في البلديات المتضررة وتحديد أماكن النزوح وآلية وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وأكد الحضور على أهمية وقف إطلاق النار ليتسنى للجهات المعنية تقديم الخدمات العاجلة للنازحين، مؤكدين أن القطاعات المعنية على استعداد لمواجهة التطورات في جنوب طرابلس.