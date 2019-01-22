ليبيا – أكد مصدر مسؤول من مكتب مكافحة جمارك ميناء الخمس البحري بأن المعلومات الأولية حول طبيعة شحن المخدرات المضبوطة ظهر اليوم فى الميناء تشير إلى أنها من مخدر ” فلاكا ” أو ما يعرف إصطلاحاً بـ ” حبوب الزومبي ” وذلك نسبة لما تسببه لمتعاطيها من أعراض تشبه وتأثيرات جسدية ونفسية تشبه التأثيرات الظاهرة على شخصيات ” أفلام زومبي ” الإفتراضية .



وكان مكتب مكافحة الجمرك برئاسة عقيد حسين بورقيقة قد تمكن الثلاثاء من ضبط كمية من المخدرات ، قال مصدر مسؤول من الميناء فى حديث لـ المرصد بأنها لم تصادفهم من قبل واصفاً إياها بالغريبة فيما تشير المعلومات المبدئة بأن جزء من الكمية عبارة عن مخدر ” إكستاسي ” .

وأضاف المصدر بأن الكمية المضبوطة كانت موضوعة فى أكياس مخبأة داخل سيارة من نوع ” أوبل فكترا ” قادمة ضمن مجموعة سيارات موردة من هولندا فيما كانت الحبوب على شكل جماجم أو مطبوع عليها جماجم وشعارات أخرى .

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وأكد ذات المصدر بأن الشحنة كانت مغلفة ومخبئة بإحكام فى الهيكل الداخلي للسيارة مشيراً إلى أن مكافحة الجمارك تحفظت عليها وأرسلت شحنات منها إلى مركز الخبرة لتحديد نوعها ومركباتها الكيميائية على وجه التحديد .

وكشف بأن العد المبدئي بيّن بأنها فى حدود 2000 حبة وبأن عملية العد والتفتيش داخل بقية أجزاء السيارة والسيارات الأخرى لازالت متواصلة متقدماً بالشكر لكل أعضاء الجمارك على فطنتهم ومجهوداتهم المتواصلة رغم العقبات داخل الميناء وخارجه .

وفى ذات السياق أعلنت تونس فى مطلع ديسمبر الماضي ضبطها كمية كبيرة من هذا المخدر قادمة على متن سفينة سياحية من ذات الوجهة ألا وهي هولندا ، وبمقارنة الصور التي أفرج عنها الأمن التونسي يتضح بأن شكل بعض هذه المخدرات متطابق مع التي جرى ضبطها اليوم فى الخمس .

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وقالت تونس بأنها ضبطت كميات من هذا المخدر فى حوزة عناصر إرهابية فى غربي البلاد وصرحت بأن هذه العناصر كانت تتزورد بالمخدر عن طريق مهرب جزائري .

خلال الفترة الماضية كثفت التنظيمات الإرهابية من هجماتها فى مختلف أنحاء ليبيا ، وفى غالبية الهجمات أظهرت لقطات المراقبة علامات من النشوة والضحك على وجوه المنفذين ما يشير إلى تعاطيهم مخدرات قبل عملياتهم وقد يكون من بينها مخدر ” الزومبي ” الذي يحول الإنسان لقاتل محترف .

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