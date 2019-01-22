وكان مكتب مكافحة الجمرك برئاسة عقيد حسين بورقيقة قد تمكن الثلاثاء من ضبط كمية من المخدرات ، قال مصدر مسؤول من الميناء فى حديث لـ المرصد بأنها لم تصادفهم من قبل واصفاً إياها بالغريبة فيما تشير المعلومات المبدئة بأن جزء من الكمية عبارة عن مخدر ” إكستاسي ” .
وأضاف المصدر بأن الكمية المضبوطة كانت موضوعة فى أكياس مخبأة داخل سيارة من نوع ” أوبل فكترا ” قادمة ضمن مجموعة سيارات موردة من هولندا فيما كانت الحبوب على شكل جماجم أو مطبوع عليها جماجم وشعارات أخرى .
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وأكد ذات المصدر بأن الشحنة كانت مغلفة ومخبئة بإحكام فى الهيكل الداخلي للسيارة مشيراً إلى أن مكافحة الجمارك تحفظت عليها وأرسلت شحنات منها إلى مركز الخبرة لتحديد نوعها ومركباتها الكيميائية على وجه التحديد .
وكشف بأن العد المبدئي بيّن بأنها فى حدود 2000 حبة وبأن عملية العد والتفتيش داخل بقية أجزاء السيارة والسيارات الأخرى لازالت متواصلة متقدماً بالشكر لكل أعضاء الجمارك على فطنتهم ومجهوداتهم المتواصلة رغم العقبات داخل الميناء وخارجه .
وفى ذات السياق أعلنت تونس فى مطلع ديسمبر الماضي ضبطها كمية كبيرة من هذا المخدر قادمة على متن سفينة سياحية من ذات الوجهة ألا وهي هولندا ، وبمقارنة الصور التي أفرج عنها الأمن التونسي يتضح بأن شكل بعض هذه المخدرات متطابق مع التي جرى ضبطها اليوم فى الخمس .
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وقالت تونس بأنها ضبطت كميات من هذا المخدر فى حوزة عناصر إرهابية فى غربي البلاد وصرحت بأن هذه العناصر كانت تتزورد بالمخدر عن طريق مهرب جزائري .
خلال الفترة الماضية كثفت التنظيمات الإرهابية من هجماتها فى مختلف أنحاء ليبيا ، وفى غالبية الهجمات أظهرت لقطات المراقبة علامات من النشوة والضحك على وجوه المنفذين ما يشير إلى تعاطيهم مخدرات قبل عملياتهم وقد يكون من بينها مخدر ” الزومبي ” الذي يحول الإنسان لقاتل محترف .
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وفى سنة 2015 وإبان سيطرة تنظيم داعش المتحالف مع ” شورى الثوار ” على مناطق ساعة من مدينة بنغازي ، ظهر عدد من إنتحاريو التنظيم فى كلمات مصورة قبل تنفيذ هجمات إستهدفت مواقع الجيش الليبي وقد بدا واضحاً بأن بعضهم على غير وعيه وبأنه تحت تأثير مخدرات تمنحجه الشجاعة لقتل نفسه والآخرين ، ومن المعروف أيضاً بأن تنظيمي داعش والقاعدة يعتمدون تجارة المخدرات كمصدر من مصادر تمويلهم المتعددة بالداخل والخارج .
حبوب فلاكا او الفلاكا وبحسب بعض المراجع الموجودة على الإنترنت ، هي نوع من أنواع المخدرات التي يتعاطاها الفرد وتجعله مغيبًا عن الواقع تمامًا واسم هذه الحبوب باللغة العلمية “ألفا بي في بي”، أحيانًا يسمى Gravel .
بدأ بيعها بداية عبر شبكات الإنترنت وهذه الحبوب وهي عبارة عن حبيبات بيضاء مصنعة وتشبه في شكلها الخارجي بذرات الملح كما تتخذ أشكالاً أخرى منها الدائري والسداسي والمثلث بعدة ألوان منها الوردي والأزرق الفاتح والبني الفاتح أيضاً .
تتكون هذه الحبوب من خليط من عدة مواد كيميائية ضارة ويتم تعاطيها بالطرق العادية التي يتم بها تعاطي المخدرات فيمكن تعاطيها عن طريق التدخين أو السجائر الإلكترونية. أو بالطرق التقليدية المختلفة مثل الاستنشاق أو الشم أو يمكن أكلها عن طريق وضعها تحت اللسان أو عن طريق حقنها كمحلول.
وخلال الفترة الأخيرة إرتفعت وتيرة التقارير المحذرة من تسرب مخدر ” الفلاكا ” إلى مختلف مناطق البلاد بدرجات متفاوتة ، وقد حذر عدد من مسؤولي سلطات مكافحة المخدرات كافة الشباب من تعاطي هذا المخدر ، ليس لما يسببه من أضرار وجرائم وكوارث بشرية فقط ،بل لأن علاج الأضرار الصحية طويلة الأمد التي تسببها ” الفلاكا ” غير متوفرة فى ليبيا من النواحي الطبية والتقنية وبأنها تحتاج إلى مرافق صحية متقدمة فى الخارج يتطلب العلاج فيها مئات آلاف الدولارات .
المرصد -خاص