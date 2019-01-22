ليبيا – رحب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اليوم الثلاثاء بالعملية العسكرية التي أطلقها الجيش في المنطقة الجنوبية والهادفة إلى تأمين مقدرات الشعب من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي لمنع العابثين والمخربين من إستغلال ليبيا.

الإدارة أشادت بحسب مكتبها الإعلامي بجهود القيادة العامة للقوات المسلحة في تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والتخريبية وللحدّ من الإعتداءات المستمرة على مكونات مشروع النهر الصناعي كونه أحد مكتسبات الشعب إلى جانب تأمين تدفق المياه إلى المدن والمشاريع الزراعية والصناعية.