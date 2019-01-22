الولايات المتحدة – تراجع رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريح ذكر فيه أن ترامب سعى طوال 2016 للاتفاق مع السلطات الروسية والحصول منها على ترخيص تشييد برج يحمل اسم ترامب في موسكو.

وقال جولياني إن تصريحاته كانت افتراضية ولا تستند إلى محادثات أجراها مع الرئيس الأمريكي، وأضاف: “تصريحاتي لم تعبر عن التوقيت أو التفاصيل الفعلية لأي مناقشات من هذا القبيل”.

وكان جولياني أبلغ قناة “إن.بي.سي” التلفزيونية الأحد بأن ترامب ربما واصل السعي لإقامة المشروع وبحثه مع محاميه السابق مايكل كوهين حتى أواخر أكتوبر أو نوفمبر 2016 عندما كان ترامب يقترب من الفوز في الانتخابات على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويشير بعض المراقبين إلى أن تصريحات جولياني تؤكد أن مباحثات ترامب بشأن المشروع مع كوهين ربما استمرت حتى الانتخابات، مما يثير تساؤلات جديدة في الكونغرس حول علاقات محتملة بين ترامب وروسيا.

وكانت الاستخبارات الأمريكية قد اتهمت روسيا مرارا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 عبر الشبكات الاجتماعية، ولكنها لم تتمكن من تقديم ولو دليل واحد بعد، فيما تنفي موسكو هذه الاتهامات جملة وتفصيلا وتؤكد أنها لا تتدخل في شؤون الغير.

المصدر: وكالات