ورصد تقرير يمني حديث مقتل وإصابة 410 مواطنين من جراء ارتكاب ميليشيات الحوثي الإيرانية 688 خرقا في محافظة الحديدة، من 18 ديسمبر حتى 19 يناير 2019.

وأوضح تقرير صادر عن خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، أن هذه الخروق، التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإيرانية، أدت إلى مقتل 48 مواطنا وإصابة 362 آخرين.

وأشار التقرير، إلى أن الخروق الحوثية مستمرة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع قوات دعم الشرعية اليمنية.

وأكد أن الميليشيات مستمرة في تعزيز مواقعها الدفاعية عن طريق زرع الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات تهدف من خلال هذه الخروق المتزايدة إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف العربي في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.

ودعا التقرير مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية للضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية من أجل وقف انتهاكاتها للهدنة.