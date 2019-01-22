ليبيا – أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اليوم الثلاثاء أن تصريحاته الأخيرة حول الوضع بالجنوب أعطيت الكثير من التفسيرات الخاطئة.

سلامة لفت في تصريح نشره المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة إلى أن هناك أمران لا تهاون فيهما في موقف البعثة الثابت الأول هو محاربة الإرهاب في ليبيا والذي يعد أمر ضروري وشرعي والبعثة تؤيده دون أي تحفظ والثاني هو حماية المدنيين في حالات حدوث أي اقتتال،مشيراً إلى أن البعثة تدعو إلى تطبيق القانون الانساني الدولي وبالذات فيما يتعلق بحماية المدنيين.

وأضاف سلامة قائلاً:”إن مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين أمر شرعي وقانوني وخط أحمر وإننا نرى أن هناك عدد من القواعد الإرهابية التي يجب محاربتها ونطلب من كل الاطراف أن تشترك معاً في محاربته.”

المبعوث الأممي أوضح موقف بعثة الأمم المتحدة من الانتخابات بالقول :”أنا مستعجل على الانتخابات الليبية النيابية والرئاسية أكثر من الليبيين أنفسهم وليس هناك من تأجيل و نحن لم نحدد تواريخ محددة لكي نقول أنها تأجلت”.

ورداً على سؤال حول قانون الإنتخاب طالب سلامة الطبقة السياسية بان تتفق على القانون الذي يجب أن تجري على اساسه الانتخابات.

وفيما يخص صلاحيات الرئيس ،تابع سلامة حديثه:”إن هناك مسودة للدستور اعتمدتها الهيئة التأسيسية المنتخبة ليبيا في 27 /7 من السنة الماضية وهناك ضرورة الاستفتاء عليها وان لم يتم الاستفتاء عليها علينا ان نجد تفاهما بين الليبيين على قاعدة دستورية أخرى قد نجدها في الاعلان الدستوري او في مكان آخر لكي تجري الانتخابات بكامل الشفافية لذا قلنا فلنتقي معا في مؤتمر يضم مختلف الأطياف الليبية ولتتفق هذه الأطياف على تزمين الانتخابات ونحن سنحترم رأيها وهذا هو الهدف من الملتقى الوطني”.

المبعوث الأممي أكد على أنه عند رؤية رأيا غالبا بين الليبيين حول كيفية تزمين هذه الانتخابات فستكون البعثة إلى جانبهم وتأخذ بما يتوافقون عليه.