ليبيا – قال رئيس التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية أحمد العرفي أمس الإثنين بأن المنطقة الشرقية ستشهد طرح أحمال يوميا من 4 إلى 5 ساعات ولمدة 5 أيام.

العرفي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أن طرح الأحمال يأتي بعد خروج الوحدة الغازية الثانية بمحطة كهرباء شمال بنغازي عن العمل لغرض الصيانة حيث يُقدّر العجز بـ200 ميغاوات على مستوى المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس التحكم الجهوي أن طرح الأحمال سيستمر لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة العاجلة والتي ستشمل إصلاح الأعطال القائمة على كوابل ربط الوحدات الغازية الثانية والثالثة جهد 220 كيلوفولت مع الشبكة العامة بمحطة توليد شمال بنغازي بعد استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية فترة انطلاق عملية الكرامة.