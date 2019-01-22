ليبيا – أعلن وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق محمد هيثم أمس الإثنين عن فتح تحقيقاتٍ تتعلق بمخالفات مالية وإدارية ضُبِطت خلال زيارة تفتيشية مفاجئة أجرتها لجنة من وزارة الصحة لمستشفى الجلاء للنساء والولادة.

وزير الصحة المكلف قال بحسب المكتب الإعلامي للوزارة إنه سيتم إحالة المتورطين في تلك المخالفات للتحقيق ، مؤكدًا أن جملة من الإجراءات الإدارية اتخذت بشكل فوري من طرفه حيال ما تم ضبطه من مخالفات استنادًا على ما جاء في توصيات لجنة التفتيش.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة التفتيش والمتابعة عمر الطوير أن زيارة اللجنة لمستشفى الجلاء للنساء والولادة شملت مخازن الأدوية وقسم العمليات وحديثي الولادة وأقسام الإيواء إلى جانب الاستقبال والإدارة،مشيرًا إلى إحالة مذكرة عاجلة إلى وزير الصحة المكلف بناءً على ما تم ضبطه من مخالفات.

هذا وضمت لجنة التفتيش التي زارت مستشفى الجلاء للنساء والولادة كلاً من مدير إدارة الشؤون الطبية الطاهر سليمان ومدير إدارة التفتيش والمتابعةعمر الطوير ومدير مكتب التفتيش بإدارة التفتيش والمتابعة عمر زغوان.