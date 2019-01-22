ليبيا – تتواصل جهود السلطات النظامية فى ميناء الخمس البحري من ضبط لشحنات الأسلحة القادمة من تركيا إلى ضبط السلع الفاسدة الموردة بواسطة الإعتمادت إلى المخدرات .

اليوم الثلاثاء ، تمكن مكتب مكافحة الجمرك برئاسة عقيد حسين بورقيقة من ضبط كمية من المخدرات ، قال مصدر مسؤول من الميناء فى حديث لـ المرصد بأنها لم تصادفهم من قبل واصفاً إياها بالغريبة .

وأضاف المصدر بأن الكمية المضبوطة كانت موضوعة فى أكياس مخبأة داخل سيارة من نوع ” أوبل فكترا ” قادمة ضمن مجموعة سيارات موردة من هولندا فيما كانت الحبوب على شكل جماجم أو مطبوع عليها جماجم وشعارات

أخرى .

وأكد ذات المصدر بأن الشحنة كانت مغلفة ومخبئة بإحكام فى الهيكل الداخلي للسيارة مشيراً إلى أن مكافحة الجمارك تحفظت عليها وأرسلت شحنات منها إلى مركز الخبرة لتحديد نوعها ومركباتها الكيميائية على وجه التحديد .

وكشف بأن العد المبدئي بيّن بأنها فى حدود 2000 حبة وبأن عملية العد والتفتيش داخل بقية أجزاء السيارة والسيارات الأخرى لازالت متواصلة متقدماً بالشكر لكل أعضاء الجمارك على فطنتهم ومجهوداتهم المتواصلة رغم العقبات داخل الميناء وخارجه .

المرصد – خاص