ليبيا – وصل وفد المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة المكلف بالفص النهائي للنزاع ووقف إطلاق النار فى جنوب طرابلس بعد ظهر اليوم الإربعاء إلى مدينة ترهونة فى إطار جولاته المكوكية بين المدينتين .

وقال مراسل المرصد بأن الوفد وصل إلى ترهونة قادماً من طرابلس وذلك بهدف ترتيب تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه يوم أمس الإثنين مع الأعيان والحكماء بالعاصمة طرابلس .

وأكد المراسل بأن وفد ورفلة برئاسة الشيخ محمد البرغوثي وعقيلة الجمل يعقد إجتماعاً مغلقاً فى هذه الأثناء مع مشائخ وحكماء ترهونة برئاسة الشيخ صالح الفاندي .

وكان الفاندي قد أكد فى وقت سابق اليوم موافقتهم على البيان الختامي لاجتماع المصالحة برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة والذي نص على الاتفاق على وقف إطلاق النار نهائيا والتهدئة بين أطراف النزاع .

وأشار الفاندي إلى أنه سيتم تنفيذ بنود الاتفاق المتمثلة في فتح الطرقات وابعاد السلاح عن مواقع التصادم وتسليم الأسرى وإرجاع العائلات النازحة وفقاً لما نقلته عنه وسائل إعلام محلية تزامناً مع وصول الوفد .

وفى ذات السياق ، أكد مراسلنا بأن أولى الخطوات التي يعكف وفد ورفلة على تنفيذها بسرعة هي تبادل جثامين القتلى المحتجزة بين الطرفين وذلك تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم وإكرامهم عبر التعجيل بدفنهم تنفيذاً لتعاليم الشرع والدين .

المرصد – خاص