لبنان – أعلن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تعيين الكويتية رولا دشتي، أمينة تنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن “السيدة رولا دشتي ستخلف العراقي محمد علي الحكيم، الذي أعرب الأمين العام له عن امتنانه على التزامه وخدمته المتفانية للمنظمة”.

وأضاف أن “السيد منير ثابت سيواصل العمل أمينا تنفيذيا بالإنابة إلى أن تتولى السيدة دشتي مهام منصبها دون تحديد موعد لذلك”.

رولا دشتي، خبيرة اقتصادية وناشطة كويتية رائدة في مجال حقوق المرأة والمساواة، وعضو في مجلس التخطيط الأعلى في الكويت.

وشغلت منصب وزيرة التخطيط والتنمية، ووزيرة الدولة للشؤون البرلمانية الكويتية بين عامي 2012 و2014 ولعبت دورا محوريا في الدعوة إلى المرسوم الذي سمح للمرأة الكويتية بالتصويت والترشح للانتخابات البرلمانية.

وفي مايو 2009، كانت دشتي وثلاث نساء أخريات أول من ينتخبن لعضوية برلمان الكويت من النساء.

وشغلت دشتي مناصب رئيسية في مؤسسات البحث والتطوير مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية، وعملت في مؤسسات مالية، وإنمائية رئيسية محلية ودولية مثل بنك الكويت الوطني، والبنك الدولي.

وتحمل شهادة الدكتوراه في ديناميكيات السكان من جامعة جونز هوبكنز بالتيمور الأمريكية، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والتمويل من جامعة ولاية كاليفورنيا ساكرامنتو.

المصدر: “www.un.org”