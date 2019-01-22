ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة أمس الإثنين إن الإحاطة الأخيرة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن لم يأت فيها بالجديد ولم تكن إلا اجترارا لإنجازات باهتة.

فحيمة أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أن التعنّت من طرف البعثة ورئيسها ومحاولة فرض الحل المرغوب وترك الحلول الممكنة لن يزيد الوضع إلا سوءا.

وتابع فحيمة في تصريحه قائلا: “ظهر للعيان بعد الإحاطة التي قدمها غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي أن البعثة نفسها تتحرك وفقا لتعليمات متناقضة تأتيها من أطراف دولية مختلفة المصالح حول ليبيا وأن سلامة أصبح يكيل بمكيالين ويستخدم صلاحيات البعثة وصلاحياته كمبعوث لتغليب طرف سياسي بعينه على آخر عبر ثنائه على كل ما يقوم به مقابل تجاهله لعمليات أكثر نفعا للبلاد كعملية تأمين الجنوب التي يخوضها الجيش الليبي حاليا”،مؤكداً أن هذا أكبر دليل على التحيز المدروس والممنهج.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الحل النهائي للأزمة الليبية لن يكون إلا ليبيا أما الحلول المستوردة فلن تحقق سوى مصالح من جاؤوا بها من الخارج وبعض ممن تخدم مصالحهم الشخصية أو الحزبية أو الطائفية أو حتى الجهوية في الداخل.