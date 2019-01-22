وقال الاتحاد في بيان رسمي، الثلاثاء، إن الشراكة مع “بوما” مجددا، تأتي “في إطار سياسة الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة المنتخبات الوطنية بما يليق.

وأضاف البيان: “ويؤكد الاتحاد أن التعاقد مع شركة بهذا الحجم والسمعة الطيبة على مستوى العالم يأتي تنفيذا للشروط التي وضعها منذ بدأ التفاوض من أجل التعاقد مع شركة ملابس رياضية جديدة اعتبارا من العام الجاري”، دون أن يكشف مدة العقد الجديد.

ويتفاءل قطاع عريض من الجماهير المصرية بالتعاقد مع “بوما”، لا سيما في هذا التوقيت الذي يسبق كأس أمم أفريقيا، حيث حقق منتخب “الفراعنة” آخر إنجازاته القارية بقمصان الشركة الألمانية، التي كان يرتديها في آخر 3 تتويجات أعوام 2006 و2008 و2010.

وبهذه الخطوة، يودع منتخب مصر قمصان “أديداس”، التي اعتمدها خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة وتصفيات كأس العالم 2018 وفي مباريات المونديال الروسي.

وأسند تنظيم كأس الأمم إلى مصر في وقت سابق من شهر يناير الجاري، بعدما فشلت الكاميرون في الإيفاء بالجدول الزمني للاستعدادات للبطولة القارية، التي تقام في الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو، لأول مرة في هذا التوقيت من العام، وبمشاركة غير مسبوقة لـ24 منتخبا.