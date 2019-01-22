الإمارات العربية – حمل مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش، نفسه مسؤولية الخسارة امام قطر في ثمن نهائي كأس آسيا ب‍الامارات 2019.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة “كان لدينا ستة ايام بين مباراتين وكان لدينا الوقت الكافي لاخذ قسط من الراحة وقمنا بحصص تدريبية وجهزنا انفسنا للمباراة لكن بالنسبة للطاقم الطبي لايمكنني ان اقول شيئاً بشأنها، فكل الاصابات ما كان يمكن ان نتجنبها”.

واضاف ان “المنتخب الوطني يعاني من تسرع اللاعبين قرب المرمى، وهذه المشكلة لا يمكن حلها سريعا لانها مشكلة في الاندية فيجب علاجها في النادي لان اغلب اللاعبين شباب ومن الصعب ان يتعلموا بفترة قصيرة فهم حتاجون الى الخبرة والتحلي بالهدوء”.

واوضح “اتحمل مسؤولية الخسارة في المباراة لان المدرب دائما ما يكون هو المسؤول عن النتيجة، وعلينا عمل الكثير خلال الفترة المقبلة فالمنتخب يحتاج المزيد من الحصص التدريبية لكي يصل الى المستوى المطلوب”.