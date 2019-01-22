تركيا – افتتح الإسباني روبرتو سولدادو، مهاجم فنربختشة، سجله التهديفي في الموسم الجديد للدوري التركي لكرة القدم، خلال مباراته أمام مضيفه بورصاسبور (1-1)، أمس الاثنين، ضمن الجولة الـ 18.

وأحرز سولدادو هدف السبق لفنربختشة، في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة “مقصية” في الزاوية اليسرى. وأدرك التركي أيتاش كارا التعادل لأصحاب الأرض، في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من عمر المباراة.

وسجل سولدادو (33 عاما) بذلك باكورة أهدافه في الموسم الحالي مع فنربختشة، الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة فقط.

يذكر أن المهاجم الإسباني انضم إلى صفوف الفريق التركي في العام 2017، ولعب قبل ذلك مع ريال مدريد، أساسونا، خيتافي، فالنسيا، توتنهام هوتسبير، وفياريال.

المصدر: “eurosport.ru”