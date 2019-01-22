لبنان.. العثور على بقايا صاروخ من الغارات الإسرائيلية على سوريا

لبنان.. العثور على بقايا صاروخ من الغارات الإسرائيلية على سوريا

لبنان – عثر على بقايا صاروخ في أرض زراعية لبنانية سقطت خلال الغارات الإسرائيلية على سوريا فجر الاثنين، حسب الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة إن الصاروخ الذي عثر عليه في وادي حوش الغنم قضاء زحلة اللبناني، سقط بعد تصدي الدفاعات الجوية السورية للغارات الإسرائيلية يوم أمس على سوريا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين، أنه نفذ سلسلة ضربات على “مواقع إيرانية” الليلة الماضية، ردا على “قيام قوة إيرانية بإطلاق صاروخ أرض-أرض متوسط المدى من إنتاج إيراني من منطقة دمشق باتجاه شمال هضبة الجولان”.

المصدر: وكالات