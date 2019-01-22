ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء في مدينة طبرق برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري ومعالي النائب الثاني احميد حومة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال إن المجلس استهل جلسته اليوم بمناقشة البند الأول والمتعلق بمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد.

وأوضح أنه تم خلال الجلسة إقرار التعديلات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات على القانون رقم 6 لسنة 2018 أي قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وفيما يخص البند الثاني من بنود جدول أعمال مجلس النواب تم الاتفاق على إحالة مشروع قانون الإشراف على حساب أموال رسوم بيع النقد الأجنبي لمجلس التخطيط الوطني لإبداء الرأي الفني في غضون أسبوعين وإحالته إلى البرلمان.

كما لفت بليحق إلى أن مجلس النواب قد شرع ايضاً في البند الأول وهو مشروع قانون انتخاب رئيس للبلاد وبدأ في مناقشة ومداولة مواد ومشروع القانون حيث استوفى البرلمان النقاش والحديث حول المادة الأولى والمادة الثانية وبذلك علقت الجلسة.