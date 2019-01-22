سويسرا – قالت مارتينا لاركين، رئيسة استراتيجيات منطقة أوراسيا وأوروبا في منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي، إن تركيا باتت تلعب المرحلة الراهنة دورا مهما وتتمتع بإمكانات كبيرة.

جاء ذلك في حديث خاص أدلت به “لاركين” لمراسل الأناضول، قبيل الاجتماعات السنوية لمنتدى “دافوس” الاقتصادي التي تنطلق الثلاثاء في سويسرا.

وأوضحت لاركين: “تركيا في المرحلة الجديدة تلعب دورا مهما، وهي لاعب مهم على الساحة الدولية، وتتمتع بقوة على الصعيد الإقليمي”.

وتابعت: “لا نقول هذا لأنها في مجموعة العشرين وتحقق نسب نمو عالية، فتركيا صاحبة إرث ثقافي وتاريخ قديم وتتمتع بعراقة سياسية”.

وشبهت المسؤولة في المنتدى تركيا بجسر البوسفور، كونها تربط الشرق بالغرب كما يربط مضيق البوسفور قارة آسيا بأوروبا.

وأضافت أن “تركيا تتمتع بديناميكية، وشعبها فتيّ، ولديها تقاليد رصينة واهتمام كبير في ريادة الأعمال”.

وأشارت لاركين أن المنتدى ااقتصادي العالمي سيتعاون مع تركيا عن كثب من منظور تحقيق الاستفادة العالمية من العلوم والتكنولوجيا.

وبينت أن العالم يشهد الآن مراحل الثورة الصناعية الرابعة، وتركيا تلعب في هذه المرحلة دورا مهما.

تجدر الإشارة أن أعمال منتدى “دافوس 2019” تبدأ الثلاثاء، فيما يطفو على السطح الغياب اللافت لقادة تشكل بلدانهم ثقلا في الاقتصاد العالمي، كالولايات المتحدة والصين.

ويغيب عن أعمال نسخة العام الحالية عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والصيني “شي جين بينغ”، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

ويجمع المنتدى كبار الشخصيات الاقتصادية والسياسية حول العالم، وأصحاب كبريات الشركات، مثل جيف بيزوس أثرى رجل في العالم، وصاحب شركة “أمازون”، وبيل غيتس مؤسس “مايكروسوفت” وغيرهم.

وتتطرق جلسات عدة في المنتدى إلى مناقشة مستقبل الطاقة، والغذاء، والنقل، والصناعة، والتعليم، والعمل، والصحة، والمعلومات، والترفيه، والاستثمار، والتجارة الدولية.

وبحسب المنتدى، وصل أكثر من 3 آلاف شخص من القادة ورؤساء الحكومات والوزراء وأصحاب الشركات إلى بلدة دافوس الجبلية في سويسرا، التي تكتسي بالثلج في مثل هذا الوقت من كل عام.