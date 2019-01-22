ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق اليوم الثلاثاء وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر للإطلاع على نتائج زيارته لعدد من مدن ومناطق الجنوب خلال الأيام الماضية وتفقده المرافق الخدمية فيها ووقوفه على احتياجاتها والمشاكل والصعوبات التي أدت لتدني مستوى الخدمات.

الطاهر كشف وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي اتخاذ خطوات عملية عقب الزيارة للإسهام في الرفع من مستوى الخدمات بمختلف المجالات. من جهته أثنى معيتيق على نتائج الزيارة والجهود المبذولة في هذا السياق وشدد على ضرورة الاستمرار في الزيارات الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تذليل الصعاب التي تعيق سير عملها.