ليبيا – قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 144 مهاجر غير شرعي تم انقاذهم وإعادتهم الى مراكز الاحتجاز في ليبيا.

الناطق باسم منظمة الهجرة فلافيو دي جاكومو أشار في تغريدة لها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” وفقاً لوكالة “آكي”الإيطالية إلى أن المهاجرين الـ144 الذين أُنقذوا والذين يشهدون ظروفاً صحية غير مستقرة تم نقلهم إلى مركز احتجاز مغلق في ليبيا بمن فيهم من النساء الحوامل والأطفال.

وخلص دي جاكومو الى القول :”إن ليبيا ليست ميناء آمنا ينبغي نقل الناس الذين تم إنقاذهم في المياه الدولية إليه”.