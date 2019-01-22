موسكو .. مسيرة احتجاجية ضد أي تنازل عن جزر الكوريل لليابان

موسكو .. مسيرة احتجاجية ضد أي تنازل عن جزر الكوريل لليابان

روسيا – أعلن سيرغي أودالتسوف منسق حركة “الجبهة اليسارية” الروسية، انتهاء مسيرة معارضي التنازل عن جزر الكوريل لليابان، وأكد انقضاءها دون تسجيل أي انتهاكات تذكر.

وكتب أودالتسوف على حسابه في “فيسبوك”: “طالب المشاركون في المسيرة بوقف التفاوض مع اليابان، ووضع حد لمسألة ملكية الجزر. المسيرة نظمت تحت شعار جزر الكوريل أرضنا”.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية، أن المسيرة كانت هادئة ولم يتخللها أي عنف، وتفرق المشاركون فيها بعد انتهاء الوقت المخصص لها، وغادروا ساحة سوفوروفسكي باتجاه محطات مترو الأنفاق القريبة.

وتطالب اليابان روسيا بإعادة 4 جزر من أرخبيل الكوريل هي، إيتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي، استنادا إلى معاهدة التجارة والحدود بين البلدين لعام 1855.

موقف موسكو من هذه الجزر هو أن منطقة الكوريل بأكملها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وانتقلت السيادة عليها إلى روسيا.

يشار إلى أن روسيا الاتحادية الوريث الوحيد للاتحاد السوفييتي في جميع المحافل الدولية، كما التزمت بجميع ما له وما عليه من ديون والتزامات في جميع أنحاء العالم.

المصدر:”انترفاكس”