ليبيا – اتهم نائب رئيس الوزراء الإيطالي ساليفني اليوم الثلاثاء فرنسا بانها غير مهتمة باستقرار الوضع السياسي والأمني في ليبيا قائلاً :” فرنسا ليس لها مصلحة في استقرار ليبيا”.

تصريحات سالفيني تأتي بعد توتر العلاقات الفرنسية الايطالية اليومين الماضيين على خلفية تصريحات نائب رئيس الوزراء الايطالي ووزير العمل والتنمية الاقتصادية لويجي دي مايو، حول المهاجرين والتى قال فيها :” من الآن فصاعداً، سنرسل المهاجرين الذين يريدون الرسوّ على سواحلنا إلى مرسيليا” وذلك بعد إستياء مسؤولين فرنسيين من غرق 117 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا وحمل الاعلام الفرنسي ايطاليا المسؤولية.

وأضاف لويجي قائلاً :” حركة خمس نجوم ستقترح إجراءات جزائية ضد الدول التي لا تغادر إفريقيا وتواصل استعمارها” وخص فرنسا بالذكر في هذا الصدد.

وكرد على هذه التصريحات أستدعت الحكومة الفرنسية أمس الاثنين سفيرة إيطاليا لدى باريس، تيريزا كاستالدو، وذلك إحتجاجاً على تصريحات نائب رئيس الوزراء الايطالي لويجي.