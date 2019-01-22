ليبيا – إجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر أمس الإثنين بعمداء بلديات “الشويرف، وادي البوانيس، براك الشاطئ، الشرقية، مرزق و ادرى”.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي سير العمل البلدي لكل بلدية والاحتياجات والمختنقات التي تعاني منها في العديد القطاعات التعليم والصحة والأمن والبيئة بالإضافة إلى مشاكل الصرف الصحي وشركات الخدمات العامة للنظافة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن .

وتطرق المجتمعون إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه البلديات وبحث سبل التعاون بين الوزارة والبلديات في وضع الخطط والاستراتيجيات لهذه المشاكل.