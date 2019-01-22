ليبيا – إستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني مسؤول الهجرة وإدارة الحدود بالمنظمة الدولية للهجرة وبحضور مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ.

حيث تم خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية طرح مشروع إقامة دورات تدريبية لـ (50) عنصر من منتسبي الإدارة العامة لأمن المنافذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد الوكيل على أهمية الإنقاذ الصحراوي ودعم إدارة الدوريات الصحراوية لتتمكن من ممارسة المهام المكلفة بها.



كما أوضح أن عمل الدوريات الصحراوية والإنقاذ الصحراوي هو عمل إنساني يحتاج إلى وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية بملف الهجرة، مؤكداً دعم الوزارة للخطط والمقترحات لعاجلة والملموسة على أرض الواقع.