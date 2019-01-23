إسبانيا – كشف تقرير إسباني، اليوم الأربعاء، عن أزمة جديدة مرتقبة داخل أسوار ريال مدريد، تتعلق بقائد الفريق، سيرجيو راموس.

وقال برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني، إن القائد راموس يريد تجديد عقده مع الفريق الملكي، وزيادة راتبه إلى 18 مليون يورو سنويًا، علمًا بأنه يتقاضى حاليًا 10 ملايين يورو.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة ريال مدريد لم تعجبها الكلمات التي أدلى بها سيرجيو راموس مؤخرًا، عندما ارتبط أنطونيو كونتي بتدريب الفريق الملكي، خلفًا للمدرب المُقال جولين لوبيتيجي.

وقال راموس وقتها “الاحترام لا يُفرض بالقوة، بل يُكتسب”، في إشارة واضحة لرفضه المبدئي لأسلوب كونتي.

وكانت آخر مشكلة لراموس في التدريبات، عندما قام بضرب الكرة بشكل متعمد أكثر من مرة في زميله الشاب سيرجيو ريجيلون، إضافة إلى أنه لا يتحدث مع إيسكو.

يذكر أنه في أكتوبر/تشرين أول 2017، جدد ريال مدريد عقد سيرجيو راموس حتى صيف عام 2021.

المصدر : كووورة