ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاربعاء وفداً يضم أعيان وشيوخ وقيادات مدينة مصراتة.

أعضاء الوفد أكدوا بحسب إيجاز تلقته المرصد من مكتب السراج الاعلامي دعمهم لحكومة الوفاق، وما يبذله رئيس الرئاسي من جهد لتوحيد الصف ولم الشمل وإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في ليبيا ، وذلك على حد قولهم.

وأشاد أعيان وقيادات مصراتة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وما حققه حتى الآن من نتائج وصفوها بالإيجابية، كما عبروا عن دعمهم للترتيبات الأمنية والاقتصادية.

ودعا الوفد الرئاسي إلى كشف المعرقلين للترتيبات التي تستهدف بسط الامن وفرض سلطة القانون، مطالبين بتوفير الإمكانيات للمكلفين بالترتيبات بما يمكنهم من أداء عملهم بفعالية واقتدار .

وأكد أعيان وفعاليات مدينة مصراتة رفضهم التام لما وصفوه بـ” عسكرة الدولة ” ، مبدين تطلعهم لقيام الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ومن جانبه رحب السراج بالوفد واصفاً مصراتة بـ”مدينة الصمود” ومبيناً بأن المدينة قدمت التضحيات الجسام في مواجهة الظلم والإرهاب ومن أجل وحدة البلاد حسب قوله.

واستعرض رئيس الرئاسي تطورات الوضع السياسي في ليبيا وما يواجه المسار الديمقراطي من عقبات، كما تطرق إلى الوضعين الأمني والاقتصادي.

وأكد في ختام حديثه على أن حكومته تتحرك قدماً لتحقيق النجاح في المسارين الامني والاقتصادي ، كما ستعمل على توفير الإمكانيات لحل المختنقات في مرافق البلديات في مصراتة وكافة المدن الليبية بطريقة عادلة ومتوازنة.

المرصد – متابعات