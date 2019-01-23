ليبيا – أعلنت ألمانيا عن تعليقها مشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط، مشيرةً إلى أن البحرية الألمانية لن ترسل أي سفن أخرى قبالة الساحل الليبي بعد انتهاء مشاركة الفرقاطة “أوغسبورغ”.

المهمة كانت قد بدأت وفقاً لما نقله موقع”Deutsche Welle” الألماني في العام 2015 إبان أزمة اللاجئين وتضمنت المهمة حالياً تدريب قوات خفر السواحل الليبية وتهدف أيضاً إلى منع تهريب الأسلحة إلى ليبيا حيث تتصارع هناك ميليشيات على السلطة.

وأفادت بيانات الجيش الألماني بأن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في المهمة للإشتباه في أنهم مهربون وصل إلى 140 شخص بالإضافة لتدمير أكثر من 400 قارب كان المهربون يستخدمونها.

يشار إلى أنه يخول للسفن المشتركة في المهمة توقيف القوارب في المياه الدولية وتفتيشها ومن الممكن مصادرة القوارب وتغيير مسارها ويخول لها أيضاً أخذ المشتبه فيهم على متن سفينة حربية وتسليمهم إلى دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.