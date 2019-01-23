وقرر الاتحاد القاري استبعاد الإسماعيلي من البطولة نهائيا بسبب أعمال الشغب، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وكان الحكم الكاميروني، نيون إيليوم، قد ألغى الجمعة مباراة الإسماعيلي أمام ضيفه الأفريقي التونسي، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد هجوم الجماهير على طاقم الحكام، وإلقاء قوارير المياه على أرضية استاد الإسماعيلي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 84 بعد إلقاء الجماهير لقوارير المياه على أرضية الملعب وعلى طاقم الحكام الكاميروني والحكم المساعد، ليستمر التوقف لنحو 45 دقيقة تداول خلالها طاقم التحكيم مع مراقب المباراة، واتخذ قرارا بعدم استكمالها.

وكان الإسماعيلي متأخرا قبل إلغاء المباراة 2-1، في استمرار للنتائج المتراجعة محليا وأفريقيا للفريق رغم خوضه للقاء على أرضه ووسط جماهيره التي بلغت نحو 10 آلاف متفرج سمحت بهم السلطات الأمنية.

وأعادت المشاهد، التي لا تمت إلى الرياضة بصلة، فتح ملف شغب الملاعب في مصر، وهو ملف لم ينس بعد “مجزرة بورسعيد” في فبراير 2012، حين سقط أكثر من 70 قتيلا من مشجعي نادي الأهلي عقب نهاية المباراة أمام المصري، في واحدة من أسوأ الكوارث الكروية في العالم.

ونغصت أحداث مباراة الإسماعيلي والأفريقي، الجمعة، الفرحة العارمة التي تعيشها مصر مؤخرا بنيل استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا في يونيو المقبل.

وقبل هذه المباراة، كان الإسماعيلي يتذيل ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، إذ سبق له الخسارة في الجولة الماضية من مازيمبي الكونغولي 2-صفر الأسبوع الماضي.