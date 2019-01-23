أبوظبي – أعلنت “الاتحاد للطيران” الإماراتية (حكومية)، بدء إجراءات قضائية أمام محكمة لندن العليا، ردا على الدعوى القضائية المرفوعة ضدها في برلين، من جانب الحارس القضائي لإدارة إعسار شركة “آير برلين” الألمانية.

وذكرت الشركة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، في بيان نقلته صحف محلية إماراتية، الأربعاء، إنها تسعى للحصول على قرار إخلاء مسؤولية من المحكمة الإنجليزية باعتبارها الجهة القضائية المختصة حصرا بالنظر في المنازعة.

كان مدير عملية الإفلاس للشركة الألمانية أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفع دعوى أمام محكمة في برلين ضد الشركة الإماراتية، للمطالبة بتعويضات تصل إلى ملياري يورو (2.26 مليار دولار).

وينص القانون الأوروبي على اختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر المنازعة؛ لذا يجب رفض الدعوى أمام محاكم برلين، حسب بيان “الاتحاد للطيران”.

وأضاف البيان: “نحن واثقون بأننا سنفوز في الدعوى ضد آير برلين”.

وقدمت “الاتحاد للطيران” تمويلات لشركة “آير برلين” بعدما أصبحت مساهما فيها منذ عام 2012.

وفي أبريل/ نيسان 2017، قالت الشركة الإماراتية إنها ستواصل تقديم مزيد من الدعم لآير برلين، لكنها عادت بعد ذلك، وأكدت أنها لن تقدم أي تمويلات جديدة، لا سيما إن نشاط الشركة يتدهور بوتيرة غير مسبوقة.

ويقول القائم على إدارة “آير برلين” إن هذا تسبب في هلاك الشركة التي جرى تقسيم أصولها وبيعها منذ ذلك الحين.