ليبيا – قام وزير العمل والتأهيل المفوض المهدي الأمين خلال زيارته إلى المنطقة الجنوبية السبت الماضي بزيارة إلى مقر مركز الشرارة للتدريب وتفقد أقسامه.

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الأمين عقد عقب الجولة التفقدية والوفد المرافق له اجتماعاً بقاعة المركز حضره عضو المجلس البلدي وادي البوانيس المهندس محمد الهادي ومديرو مكاتب العمل بالمنطقة الجنوبية لمناقشة إمكانية تدريب الشباب من مختلف مناطق الجنوب ضمن خطة الوزارة التي سينفذها مركز الشرارة.

كما أوصى الوزير مديري مكاتب العمل والتأهيل ببلديات وداي البوانيس وبراك الشاطئ وتراغن والقطرون على تحديث منظومات الباحثين في هذه المكاتب استعداداً لتنفيذ خطة الوزارة لانطلاق العام التدريبي 2019 .