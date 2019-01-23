ليبيا – عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة فائز السراج رئيس المجلس وحضور الأعضاء عبد السلام كاجمان وأحمد معيتيق وعضوي المجلس محمد عماري وأحمد حمزة.

الاجتماع تناول وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي الحالة الأمنية في جنوب طرابلس والترتيبات الأمنية المصاحبة حيث أعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق من تهدئة، مثمناً الجهود والمواقف الوطنية المخلصة التي أسهمت في حقن الدماء.

وبحث الاجتماع إجراءات تطبيق الترتيبات الأمنية وآليات العمل بين لجنة الترتيبات الأمنية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية.

من ناحية أخرى تم استعراض نتائج تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والترتيبات المالية لسنة 2019 كما بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية في المنطقة الجنوبية.