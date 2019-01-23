ليبيا – إجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء أثناء وجوده في تونس مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا بيتر بودي في إطار عملية التشاور بين البلدين.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه رئيس المجلس الرئاسي في شهر سبتمبر الماضي إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وبدوره،جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لما وصفه بـ”النهج التوافقي” للسراج وحكومته ، مشيدًا بما تحقق من نتائج إيجابية على الصعيدين الأمني والاقتصادي كما أعلن عن دعم بلاده للمسار الديمقراطي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وبحث الجانبان سبل دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الوفاق والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا لمحاربة الإرهاب ورؤية حكومة الوفاق لتوسيع هذه الشراكة لتشمل مجالات الاقتصاد والتنمية.