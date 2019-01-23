وفي تصريحات متلفزة بثت الأربعاء، قال السيسي إن مصر “تجاوزت المرحلة الصعبة في طريق الإصلاح”، مضيفا أن “القادم لن يكون أسوأ مما مررنا به”، وفق ما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وتضمنت الإصلاحات تعويم العملة المحلية، ورفع جزء كبير من الدعم عن السلع الأساسية، وفرض ضرائب، وهي تتفق مع متطلبات صندوق النقد الدولي مقابل حصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.5 في المئة بالسنة المالية 2018-2019، بدعم رئيسي من انتعاش السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرت “رويترز”.