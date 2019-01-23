الصين – الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستصل قريبًا إلى السوق وستكون أكثر تكلفة من هواتف 4G، ولكن هناك العديد من الأشخاص الذين يتساؤلون عن تكلفة هواتف 5G؟ حسنًا، يدعي تقرير جديد أن الشركات الصينية تبنت صيغة ” 5G+500 “، وهو ما يعني 500 يوان صيني أي ما يعادل 74 دولار أمريكي.

ويبدو أن هذا بالكاد يغطي التكاليف الإضافية لإنتاج هاتف 5G. ومن المتوقع أن تضيف مودمات 5G والمعالجات المتوافقة نحو 50 دولارًا أمريكيًا إلى السعر، ثم هناك 30 دولارًا إضافية للهوائيات الجديدة والمكونات الأخرى.

وجدير بالذكر أن هذا يتماشى مع التقديرات الأولية التي لمحت إلى أن الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G ستكلف 100$ إضافية على الأقل مقارنة مع نظيرتها المتوافقة مع شبكات 4G LTE. ولكن عندما يتعلق الأمر بالمستهلكين في الأسواق الغربية، فمن الممكن أن تكلف هواتف 5G من 200$ إلى 300$ إضافية.

وتتطلع الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع المودمات إلى تحقيق قفزة في الأرباح مع العلم بأن معظم الشركات الرئيسية المتخصصة في هذا المجال أعلنت عن مودمات 5G الخاصة بها، بما في ذلك Qualcomm و Samsung و HiSilicon و Intel و MediaTek. وبطبيعة الحال، مع هذا التنافس الكبير، يجب أن تبدأ أسعار هواتف 5G بالإنخفاض بسرعة، مما سيعمل على تحسين هوامش ربح الشركات المصنعة للهواتف الذكية.